Sandra* hält es nicht mehr aus. Zu viele negative Erfahrungen hat sie in ihrem Betrieb in den vergangenen anderthalb Jahren gemacht. Im Frühjahr 2020 hat die BKCH-Gruppe die Chickeria in Chur Masans von der Migros übernommen. Ein halbes Jahr später hat sie das Ladenlokal unter dem Namen der Tochterfirma Churking GmbH in eine Burger-King-Filiale umgewandelt. Seither hat die Mitarbeiterin kaum noch Zeit gehabt, um durchzuatmen. Deshalb wendet sie sich nun in letzter Verzweiflung an die «Südostschweiz».