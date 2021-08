Die Zuversicht beginnt tierisch

Eine Begrüssung mit Pauken und Trompeten wäre angebracht. Etwa 800 Personen werden diesen Sonntag nach Davos anreisen, um sich an der 72. Jahrestagung der Europäischen Vereinigung für Tierwissenschaften mehrere Tage lang weiterzubilden und auszutauschen. Warum das in einem Kommentar Erwähnung findet? Weil mit diesem internationalen Anlass das Leben ins Davoser Kongresszentrum zurückkehrt. Seit dem letztjährigen Lockdown stand der Betrieb dort praktisch still, das Geschäft brach komplett ein. Dabei handelt es sich nicht um irgendein Business, dessen Ausbleiben niemanden gross kümmert.