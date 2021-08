Repower bleibt trotz Italien-Dämpfer auf Gewinnkurs

Für Repower war es zuletzt ein «Goldesel»: Es spülte Millionen in die Kassen des Bündner Energieunternehmens und sorgte in den vergangenen Jahren für stetig steigende Gewinne. Die Rede ist vom Gaskombikraftwerk Teverola in der Nähe der italienischen Millionenstadt Neapel. In Teverola produziert Repower keinen Strom für Endkunden, sondern für die Netzstabilität – sogenannte Regelenergie, welche dabei hilft, das italienische Stromnetz zu stabilisieren. Ein lukratives Geschäft gerade in turbulenten Zeiten, in denen der tatsächliche Stromverbrauch respektive die Stromproduktion wesentlich von den zuvor getroffenen Prognosen abweichen. Dies war in Italien insbesondere während des ersten Covid-Lockdown im Frühjahr 2020 der Fall: Die Unsicherheiten aufgrund des staatlich verordneten Wirtschaftsstillstands waren damals gewaltig, die Verbrauchs- und Produktionsprognosen entsprechend schwierig, was zu einem hohen Bedarf an Regelenergie führte. Teverola profitierte – und damit auch Repower.