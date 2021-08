Gestaltet Eure Gemeinde mit!

So einfach können Sie mit suedostschweiz.ch/petitio Ihre Gemeinde mitgestalten:

1. Petition starten: Jede und jeder kann eine Petition für seine Region starten, ohne Teil einer Organisation sein zu müssen. Sie brauchen dazu nur eine gültige Natelnummer, damit Ihre Identität geprüft werden kann.

2. Unterstützer sammeln: Wenn Sie Ihre Petition erstellt haben, teilen Sie sie mit anderen, um Ihrem Anliegen Gehör zu verschaffen. Jede Petition kann während 30 Tagen unterstützt werden. Die Anzahl der erforderlichen Unterstützer hängt von der Grösse der jeweiligen Gemeinde ab.

3. Brief an Verantwortliche: Sobald Ihre Petition die benötigte Anzahl Unterstützer für die jeweilige Gemeinde erreicht hat, starten wir den offiziellen Prozess und schicken eine Nachricht an die Verantwortlichen bei der Gemeinde.