Manchmal ist mehr auch weniger

Gut 2,2 Millionen Übernachtungen sind in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres in Bündner Hotels und Kurbetrieben gebucht worden – so viele wie in keinem anderen Kanton. Und auch im Vergleich zum Vorjahr kann sich die Zahl sehen lassen: Die Zahl der Logiernächte in Graubünden ist um 5,6 Prozent gestiegen, wie das Bundesamt für Statistik am Mittwoch mitteilte.