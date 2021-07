Trotz schlechtem Wetter: Um die Bündner Weinernte steht es gut

In Graubünden sieht die Situation glücklicherweise anders aus. Wie Walter Fromm, Leiter der Fachstelle Obst- und Weinbau am Plantahof, im Interview mit Radio Südostschweiz erklärt, rechnen die Bündner Weinbäuerinnen und Winzer aktuell nicht mit einem Ernteausfall. Der falsche Mehltau und sein Gegenspieler der echte Mehltau gehörten zwar zu den Hauptkrankheiten, die man in den Bündner Weinreben kenne, bisher führten sie aber zu keinen Verlusten. «Zum jetzigen Zeitpunkt sind wir wirklich verschont geblieben» betont Fromm und fügt an: «Wir gehen von einem Vollertrag in diesem Jahr aus, richtig abschätzen können wir es aber erst vor der Ernte.»