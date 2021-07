Krankenversicherer sind beim Stemmen der Coronalast fein raus

Wir erinnern uns: Im Frühling 2020 schwappte die Coronapandemie nach Europa und auch in die Schweiz über. In den Spitälern wurde mit grossem Aufwand alles für einen schweren Verlauf der Pandemie mit zahlreichen Erkrankten vorbereitet. In den Operationssälen wurden nur noch dringend notwendige Eingriffe vorgenommen. Die Bevölkerung war zudem aufgerufen, auch den Hausarzt oder die Spezialistinnen in ambulanten Bereichen nur noch in dringenden Fällen aufzusuchen.