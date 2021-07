Bodenloses Prämienfass

Der Gedanke hinter dem Schweizer Krankenversicherungssystem ist im Grunde genial. Da gibt es eine Vielzahl von Kassen, in die alle einzahlen. Vom ersten Atemzug an. Dadurch ist jeder Mensch in jedem Alter berechtigt, im Krankheitsfall Geld für medizinische Leistungen aus den Krankenkassen zu erhalten.