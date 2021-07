Nächster Halt: Alpenbahnkreuz Terra Raetica

Wer aktuell am Wochenende auf dem Ofenpass in Richtung Val Müstair unterwegs ist, sollte mindestens eine halbe Stunde mehr Zeit einplanen als üblicherweise. Sehr viel Verkehr, Baustellen und Lenker, die in den Bergen ungeübt sind, führen dazu, dass eine Autofahrt von Scuol nach Müstair gut und gerne eineinhalb Stunden dauern kann. Wie viel bequemer wäre es, könnte man in Scuol in den Zug steigen und 15 Minuten später entspannt wieder in Müstair aussteigen. Diese Situation ist keine Illusion, sondern könnte mit dem «Alpenbahnkreuz Terra Raetica» Realität werden.