Wenn mitten im Sommer plötzlich Schnee im Volksgarten liegt

Inzwischen sind die Dreharbeiten schon wieder Schnee von gestern. Und auch der Schnee ist wieder weggeschmolzen, der im Volksgarten produziert wurde – mitten im Sommer.

Die Filmindustrie machte es möglich. Zum Einsatz kamen nämlich keine Kissen, die jemand ausschüttete, wie zum Beispiel in «Gib dem Affen Zucker»; jenem Film mit Adriano Celentano und Ornella Muti, der 1981 die Kinokassen füllte. 40 Jahre später setzte man auf Schneemaschinen.

Und das hat die Gerüchteküche zum Brodeln gebracht. So rätselten viele darüber, was in Glarus vor etwa einer Woche gedreht wurde.