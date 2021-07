So schützen sich Bündner Firmen vor Hackern

Gemäss Scherer können drei Arten von Hackerangriffen unterschieden werden: Betrug, Erpressung und Datenmissbrauch. In den meisten Fällen erleiden betroffene Unternehmen finanzielle Schäden bei Hackerangriffen, so Scherer. Es sei jedoch auch möglich, dass vertrauliche Informationen an die Öffentlichkeit geraten. Nebst dem finanziellen Verlust kann also auch ein grosser Reputationsschaden entstehen.