Kaderleute der Armee drücken in Chur bald die Schulbank

Ab Februar 2022 können Armeeangehörige in Chur ein neues Weiterbildungsangebot besuchen. Gemäss einer Mitteilung bietet das Institut für Management und Weiterbildung (IMW) an der Fachhochschule Graubünden gemeinsam mit der Militärakademie der ETH Zürich neu das CAS-Zertifikat «Strategy with impact» an. Das Angebot richtet sich laut einer Medienmitteilung der FH Graubünden an höhere Stabsoffiziere, aber auch an Kadermitglieder von grossen Unternehmungen, Polizeimitarbeitende oder zivile Mitarbeitende aus dem Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport auf Kaderstufe. Im Mittelpunkt der Ausbildung stehe die strategische Unternehmensführung.