Die Kurtaxen der Gemeinden im Kanton unterscheiden sich stark

Innerhalb des Kantons Graubünden bestehen in Sachen Kurtaxen grosse Unterschiede, wie eine Untersuchung des Online-Vergleichsdiensts «comparis.ch» zeigt. So zahlen die Feriengäste in Chur 2,35 Franken pro Nacht an die Kurtaxe. Schon ein wenig höher ist die Kurtaxe in Scuol, dort beträgt die Gebühr 2,70 Franken. Anders ist die Lage laut «comparis.ch» in Klosters-Serneus, dort beträgt die Taxe mehr als das Doppelte mit 5,50 Franken. Am meisten zahlen die Feriengäste im Vergleich von «comparis.ch» in Davos mit 5,90 Franken pro Nacht.