Chur Nord startet durch

Noch ist das Lokal nicht vollendet. Rund um das Café «Masans» in der neuen Überbauung gleich beim Kreisel zur Autobahnausfahrt Süd, vis-à-vis der Migros, teeren Bauarbeiter an diesem Tag gerade noch die Wege inklusive Terrassenboden neu. Doch es ist schon einiges gegangen, wie Gastgeber Nusret Topyürek im Caféinnern erzählt. Im Februar hat er das Lokal eröffnet. «Von Monat zu Monat füllt sich das Lokal besser», sagt er. Und dies obwohl er noch gar nicht richtig losgelegt hat – denn er will die Terrasse noch weiter ausbauen. Auch am Abend will Topyürek in Zukunft öffnen.