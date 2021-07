Bündner Alpkäse und Nusstorte für Prix Montagne nominiert

Unter dem Namen Alphüsli Spezialitäten vertreibt das Unternehmen Bündner Produkte in der ganzen Schweiz. Zum Sortiment gehören Klassiker wie Bündnerfleisch, Alpkäse und Nusstorten, aber auch ausgefallenere Produkte wie die Rötelitorte, Feigensenf und Hanföl. Mit gelben Marktständen ist die Alphüsli AG von ihrem Hauptsitz in Poschiavo aus an Messen und Märkten in allen 26 Kantonen tätig.