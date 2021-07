«In Graubünden werden viele Fachkräfte gesucht»

Befragt nach der weiteren Entwicklung auf dem Stellenmarkt, könne er nur «einen Blick in die Glaskugel» werfen, so Blumenthal. Und nennt doch drei Faktoren, die den Schweizer Stellenmarkt beeinflussen werden: die allgemeine Entwicklung der Weltwirtschaft, die Entwicklung des Schweizer Franken sowie die wirtschaftliche Situation in anderen europäischen Ländern. «Wenn es anderen europäischen Ländern, vor allem südlichen Ländern, wirtschaftlich nicht gut geht, kommen viele Stellensuchende in die Schweiz und suchen hier nach Arbeit.» Der Einfluss solcher Situationen auf den hiesigen Arbeitsmarkt sei nicht zu unterschätzen, ist Blumenthal überzeugt. (sz)