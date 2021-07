Ausbildung zur Lehrperson ist im Trend

Auch wenn die Mehrheit der Studierenden aus dem Kanton Graubünden stamme, so würden sich auch immer mehr ausserkantonale Personen für ein Studium in Chur entscheiden, schreibt die PHGR. Allen voran: junge Menschen aus dem Kanton Tessin. «Mit dem Abschluss eines schweizweit anerkannten Diploms in Italienisch und Deutsch können Tessiner Lehrpersonen ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt weiter stärken und den Radius ihrer Lehrtätigkeit ausbauen», so Curcio. Dies sei gerade für Gemeinden in Randregionen von grosser Bedeutung. Denn diese seien nach wie vor stark auf gut ausgebildetes und mehrsprachiges Lehrpersonal angewiesen. An der PHGR werden Lehrpersonen auf Deutsch, Romanisch oder Italienisch ausgebildet. Ein zweisprachiges Diplom in den Kombinationen Italienisch-Deutsch oder Deutsch-Romanisch ist ebenfalls möglich, wie es weiter heisst. (so)