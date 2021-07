FHGR-Projekt für nachhaltige Hang-und Ufersicherung

Der Einsatz als Faschine ist in der Schweiz noch eine relativ unbekannte Verwendung von Holzwolle. Die bisher gemachten Erfahrungen und die jahrzehntelange Anwendung in den USA zeigen jedoch, dass die Variante Potenzial hat. Erste Versuche haben auf dem Areal der Herstellerin, der Firma Lindner Suisse GmbH in Wattwil sowie am Zürichsee bereits stattgefunden. Einige Ergebnisse wurden vom Institut für Bauen im alpinen Raum der FHGR aufgenommen. (so)