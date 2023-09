Gründungspräsident: «Alle und alles soll in die Marke Graubünden einbezogen werden»

Ein Jubiläum wie dieses bietet auch die Gelegenheit, in die Zukunft zu blicken. Was sehen Sie in den nächsten 20 Jahren auf Graubünden zukommen?

Das ist etwas schwer vorzustellen, aber was ich klar erkennen kann, ist, dass man den Standortwettbewerb wahrgenommen hat. Wir können uns nicht abschotten und müssen über verschiedene Grenzen hinausblicken. Man schaut auf die Erfahrungen der letzten Jahre zurück, auf die Umwelt, auf die Gesellschaft und so weiter. Wir müssen Veränderungen beobachten und uns so weiterentwickeln und positionieren. Zum Beispiel ist Nachhaltigkeit ein sehr wichtiges und aktuelles Thema: Davor kann und soll man die Augen nicht verschliessen. Es geht also darum, diese Veränderungen zu beobachten und sich zu fragen, was diese Entwicklungen für die Marke bedeutet, wie man sie thematisieren und welche nächsten Schritte man einlegen will. Dazu gibt es einen gewissen Erwartungsdruck – diesen soll man nutzen, um sich immer wieder neu erfinden zu müssen. Das wäre das ideale Ziel für die Zukunft: dass alle und alles in die Marke Graubünden einbezogen werden.

