Barbara Janom Steiner und Giovanni Jochum neu im Repower-Verwaltungsrat

Im vergangenen Jahr hat die Repower AG ein operatives Ergebnis (Ebit) von 82 Millionen Franken erwirtschaftet. Der Gewinn belief sich auf 46 Millionen Franken. Der entsprechende Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2022 wurden von den Aktionärinnen und Aktionären am Mittwoch an der 119. ordentlichen Generalversammlung der Repower AG in Poschiavo genehmigt. Zudem beschloss die Versammlung die Ausschüttung einer Dividende in der Höhe von fünf Franken pro Namensaktie, was einem Total von 36,95 Millionen Franken entspricht.