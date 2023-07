Einer der heissesten Tage überhaupt – knapp 38 Grad in Chur, über 35 Grad in Glarus

Es war keine Überraschung: Der Dienstag war einer der heissesten Tage überhaupt in der Schweiz. Vor allem in Gebieten mit Föhneinfluss und im Wallis bewegten sich die Temperaturen nahe am absoluten Maximum. In Chur zeigte das Thermometer einen Wert von 37,6 Grad. Das war einerseits der höchste Tageswert und anderseits in der Bündner Hauptstadt der zweithöchste je gemessene Wert. Der absolute Höchstwert datiert dort immer noch vom 28. Juli 1983 mit 38,1 Grad. Im Rheintal herrschte am Dienstag generell grosse Hitze. In Sevelen wurden 35,8 Grad gemessen, das war der zweithöchste je gemessene Wert am Rheinufer. Nur am 13. August 2003 war es dort mit 36,0 Grad noch eine Spur heisser. 36,0 Grad gab es am Dienstag auch in Bad Ragaz.