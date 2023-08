Rüfen und Erdrutsche: Die Lage entspannt sich noch nicht

Die enormen Regenmengen seit Samstag haben in verschiedenen Regionen Graubündens zu Naturereignissen und in der Folge zu Strassensperrungen geführt. Während in der Surselva eine erdrutschbedingte Sperrung der Valserstrasse zwischen Ilanz und Uors am Montagvormittag wieder aufgehoben werden konnte, blieb die Malojastrasse zwischen Sils im Engadin und Maloja wegen einer Rüfe auch am Montag weiterhin geschlossen.