Skifans und Winterfreunde werden sich nur ungern an den Jahreswechsel 2022/23 erinnern. Schnee war absolute Mangelware, und die Temperaturen wirkten fast schon sommerlich. In Delsberg zeigte das Thermometer an Neujahr einen Wert von 20,2 Grad an, nachdem an Silvester dort sogar 20,9 Grad gemessen wurden.