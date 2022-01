Ein gnadenloser Temperatursturz

von Felix Blumer *

Am Dienstagnachmittag wurden in der Schweiz zum Teil Temperaturen erreicht wie noch nie zuvor im Januar – so in Aarau, Freiburg und Schaffhausen. In Elm wurde mit 14,6 Grad der zweithöchste Januarwert verzeichnet. Mit einer kräftigen Kaltfront schneite es aber schon in der Nacht zum Mittwoch teilweise bis auf 500 Meter herunter, in Elm gab es neun Zentimeter Neuschnee.