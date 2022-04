Das Hoffen auf die trockene Lücke

von Felix Blumer

Am 9. April 1388 zogen 6000 habsburgische Krieger Richtung Glarnerland. An der Bergflanke des Rautibergs bei Näfels wurden sie von rund 600 Glarnern und Eidgenossen sowie von Petrus mit dickem Schneegestöber gestoppt und in die Flucht geschlagen. Seither wird immer am ersten Donnerstag im April der Schlacht gedacht, es sei denn, der Feiertag falle auf den Gründonnerstag. Wie in den Vorjahren bringt Petrus authentische Stimmung ins Tal. Ganztags halten sich dicke Wolken, und besonders in der zweiten Tageshälfte gehen immer wieder Regenschauer nieder.