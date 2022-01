Das Glarner Klima läuft heiss

Angefangen hat es mit systematischen Wetterbeobachtungen. Für das Jahr 1864 veröffentlichte die meteorologische Centralanstalt der schweizerischen naturforschenden Gesellschaft ihre ersten Annalen. In Glarus notierte Wetterbeobachter «Jos. Oertly» am Neujahrstag ein Tagesmittel von –1,8 Grad Celsius und «Schnee abends». Mit –16,6 Grad kältester Morgen jenes Januars war der 18., der in Glarus im Tagesmittel –7,17 Grad kalt war.