Das Stadtbaumgartenareal in Chur als grosser Spielplatz

Das Wetter lässt an diesem Mittwochnachmittag zu wünschen übrig. Der Himmel ist wolkenverhangen, und es regnet fast pausenlos. Nichtsdestotrotz haben sich schon zahlreiche Kinder auf dem Stadtbaumgartenareal in Chur zusammengefunden, um voller Freude zu spielen. Der Grund ist das Spielfest der Kinder- und Jugendarbeit Chur. Der Anlass zum Fest ist der Internationale Weltspieltag. Dieser findet zwar erst am 28. Mai statt, aufgrund der Termine für die Maiensässfahrt und des Starts der «Spiila-im-Quartier-Bauwagatour» geht das Spielfest aber etwas früher über die Bühne.