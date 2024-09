Präsident und Gemeinderat in Amden bleiben unverändert

So. 22.09.2024 - 15:32

Der Projektierungskredit für ein neues Freibad im Lido in Rapperswil ist mit 53 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt worden. Eine baldige neue Abstimmung über ein Projekt ohne Hallenbad sei für den Stadtrat keine Option, wie es in einer Mitteilung der Stadt heisst. Es gehe jetzt um die Frage, ob die Bürgerschaft ein kleineres Projekt oder ein grösseres, entsprechend teureres wolle. Man werde aufgrund der grossen Bedeutung des Projekts erst in der neuen Zusammensetzung des Stadtrats über das weitere Vorgehen beraten.