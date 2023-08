Unspunnen live: Der 1. Gang läuft

Vor dem Fest

Auch vier Schwinger aus unserer Region stehen am Unspunnen am Start. Der Schwinger mit den besten Chancen auf einen Spitzenplatz ist Armon Orlik. Er strebt seinen ersten Sieg an einem grossen Fest an. Mit Marc Jörger und Christian Biäsch stehen neben Orlik zwei weitere Bündner im Sägemehl. Der Eidgenosse Roger Rychen vertritt als einziger Schwinger das Glarnerland. Der Sieg wird ihm zwar nicht ganz zugetraut, er dürfte jedoch wichtig sein für die Nordostschweizer Spitze. Über die Leistungen der Sägemehl-Athleten aus Graubünden und Glarus werden wir in diesem Liveticker laufend informieren.