Wie ein Malanser ein Kinderhilfswerk in Afrika gründete

Vor 23 Jahren ist der Malanser Jan Lori nach Afrika ausgewandert. Er hat dort das Kinderhilfswerk Uniquedirect gegründet sowie zwei Kinderhäuser aufgebaut, eines in Kamerun und eines in Tansania. In diesen Kinderhäusern erhalten Waisenkinder sowie Kinder aus finanziell schwachen Familien ab vier Jahren ein Zuhause sowie schulische Bildung und medizinische Betreuung. Durch seine Arbeit in Afrika lebte Lori fast 15 Jahre in Kamerun, bis er vor sechs Jahren nach Tansania zog, um das zweite Kinderhaus zu erbauen.