«Es ist schon ein bisschen eine Jagd»

Ennio Kofler ist 19, Polymechaniker-Lehrling, und hat ein spezielles Hobby: Er macht Jagd auf Züge der Rhätischen Bahn. Bewaffnet mit seiner Spiegelreflexkamera verbringt der junge Trainspotter aus Malix einen grossen Teil seiner Freizeit in der Natur, die Geleise dabei immer im Fokus. RSO-Moderator Christoph Benz hat ihn auf der Pirsch an der Berninastrecke begleitet. Was ist Ennios Motivation, stundenlang draussen auf Züge zu warten, wie reagiert sein Umfeld auf dieses Hobby, warum gibt es viele Einzelkämpfer unter den Trainspottern und weshalb muss er sich vielleicht schon bald eine neue Freizeitbeschäftigung suchen? Das alles erzählt er uns in der Reportage.