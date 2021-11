Probelauf für Ischgl ab dem 3. Dezember

Eigentlich wollte Ischgl zusammen mit Samnaun die diesjährige Wintersaison am 25. November eröffnen. Die aktuelle Covid-Notmassnahmenverordnung führt nun aber zu einer Verschiebung des geplanten Saisonauftakts in Ischgl. Dennoch wird die Silvrettaseilbahn AG den Skibetrieb in Ischgl vor Ende des Lockdowns in Österreich am 13. Dezember aufnehmen.