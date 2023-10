Motorschiff Schwyz: Das Oberdeck ist schon (fast) am Walensee angekommen

Donnerstag

Vor dem Transport wird das Motorschiff Schwyz noch gestutzt

Das Motorschiff Schwyz ist für den Transport verkleinert worden. Im Hafen von Zug ist am Donnerstagnachmittag das oberste Deck demontiert worden. Am Montag geht das Schiff dann auf die Reise, die es bis am Donnerstag an den Walensee führt. Dort wird es in Weesen eingewassert und anschliessend in Unterterzen wieder aufgebaut. Im nächsten Jahr soll das Motorschiff Schwyz unter einem neuen Namen die Flotte des Schiffsbetriebs Walensee verstärken. (dfi)