Montag

Die Reise des Motorschiffs Schwyz beginnt: Zwei Krane hieven es aus dem Zugersee

Am Montagvormittag ist das Schiff aus dem Zugersee gehoben worden. Am Abend startet der mehrtägige und aufwändige Spezialtransport.

Das 30 Meter lange und sieben Meter breite Schiff sollte, läuft alles nach Plan, am Donnerstagmorgen im Hafen von Weesen eintreffen, wie aus den Medienunterlagen der Schiffsbetrieb Walensee AG hervorgeht.

Am Montagvormittag wurde das Schiff im Zuger Hafen mit Hilfe von zwei Kranen ausgewassert. Der eigentliche Transport findet grösstenteils in der Nacht statt. Die erste Etappe endet in der Nacht auf Dienstag auf dem Hirzel. Am Dienstagabend folgt die Fahrt via Wädenswil nach Horgen. Dort wird das Schiff eingewassert und den Seeweg bis nach Nuolen nehmen. Am späten Mittwochabend folgt ein weiterer Strassentransport bis nach Weesen, wo es schliesslich am Donnerstagmorgen in den Walensee gehoben wird.

Das Schiff mit 150 Sitzplätzen wechselt auf den Walensee, weil es nicht mehr in die Flotte der Zugersee Schifffahrt passt, wie diese in einer Medienmitteilung schreibt. Ende August hatte der Schiffsbetrieb Walensee das MS Schwyz gekauft. Über die Kaufbedingungen wurde Stillschweigend vereinbart. Ab nächstem Frühling soll es unter neuem Namen auf dem Walensee im Einsatz sein. (sda)