Kleiner Lada bringt Abenteurer heil durch die grosse Wüste

Er huste auch zwei Tage nach der Rückkehr noch Sand, erzählt Sladjan Miljic scherzhaft. Der Niederurner hat vom 1. bis 14. Januar in Saudi Arabien an der wohl berühmtesten und härtesten Rallye der Welt teilgenommen: die Rallye Dakar. Zwei Wochen bretterte der 28-Jährige mit seinem Kollegen Mario Jacober aus Zürich in 12 Tagesetappen rund 8500 Kilometer durch die Arabische Wüste. «Es war heiss am Tag, kalt in der Nacht, sandig, anstrengend und die Tage waren sehr lang. Wir sind täglich im Auto gesessen, am längsten waren es 14 Stunden am Stück, mit kleinen Pausen für das Nötigste.