Der Sommer soll touristisch für Davos mehr abwerfen

Die Zielrichtung, in welcher Art und Weise der Tourismus in Davos in Zukunft weiterentwickelt werden soll, war absehbar. Man werde in den kommenden Jahren nicht umhinkommen, die Wertschöpfung des Sommers markant zu steigern, hatte Toni Morosani bereits im Jahresbericht der Davoser Tourismusorganisation festgehalten.