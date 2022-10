Das Esaf sucht Helfer

Visit Glarnerland und die Organisation des Esaf 2025 Glarnerland treten an der Glarner Messe gemeinsam auf. Ihre Präsenz von Freitag, 28. Oktober, bis Dienstag, 1. November, in der Halle 3 in der Lintharena in Näfels stehe unter dem Motto «#zämägriifä», teilen die beiden Organisationen mit. Das stelle den Auftakt zur umfangreichen Gastgeberrolle der Glarnerinnen und Glarner am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest 2025 dar. «Ab jetzt soll gemeinsam in die Hosen gestiegen werden, damit das Glarnerland im Jahr 2025 von seiner Schoggi-Seite präsentiert wird», so die Mitteilung.

Ganze Region angesprochen

Die Mitarbeitenden von Visit Glarnerland sowie des Bereichs «Gastgeber» des Organisationskomitees Esaf 2025 Glarnerland haben das Ziel, Glarnerinnen und Glarner, aber auch Einwohner und Einwohnerinnen aus dem Linthgebiet, der Region Walensee bis ins Sarganserland zu gewinnen. Gefragt sind sie einerseits als Helferinnen fürs Fest und anderseits als private Gastgeber und Gastgeberinnen, welche dezentrale Unterkunftsgelegenheiten bereitstellen. Für die beiden Aufgaben können sie sich bereits jetzt unter www.glarnerland.ch und unter www.esaf2025.ch registrieren.

Freunde in den Kanton einladen

Die Besucher und Besucherinnen können ausserdem am gemeinsamen Stand bei einem Quiz ihr Wissen über das Glarner Tourismus- und Freizeitangebot testen. Per Postkarte können sie Freunde und Bekannte aus der ganzen Schweiz zu einem Besuch ins Glarnerland einladen. Dabei gebe es attraktive Preise von Glarner Ferien- und Freizeitanbietern zu gewinnen.

Agrotourismus im «Puuräland»

Auch die Abteilung Agrotourismus von Visit Glarnerland sei an der diesjährigen Glarner Messe vertreten, steht in der Mitteilung weiter. Gemeinsam mit dem Glarner Bauernverband und weiteren landwirtschaftlichen Organisationen werde im «Puuräland – Glarner Landwirtschaft mit allen Sinnen erleben» eine eindrück­liche Vielfalt gezeigt.

