Samnaun und Ischgl starten mit «3G-Regel»

Identisch zu Beherbergung und Gastronomie gilt während der bevorstehenden Wintersaison in Samnaun und Ischgl auch für die Benutzung der Seilbahnen die «3G-Regel». Dies teilte der Tourismusverband Paznaun am Freitag mit. Die einheitliche Regelung wurde nötig, weil zwischen dem Schweizer Covid-Zertifikat und den Regeln in Österreich leichte Unterschiede bestehen. Konkret bedeutet das, dass nur geimpfte, genesene oder getestete Gäste die Seilbahnen und Skilifte in der Silvretta Arena benutzen dürfen. Diese Regelung gilt für alle Personen ab zwölf Jahren.