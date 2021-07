Feldiser Hotel verliert vorzeitig den Pächter

Noch rund drei Monate hätte sie gedauert, die reguläre fünfjährige Pachtdauer von Jean-Noël Nitz. Doch jetzt hat der gebürtige Elsässer, der zuvor fast drei Jahrzehnte lang in Chur tätig gewesen war, das Hotel-Restaurant «Mira-Tödi» in Feldis vorzeitig verlassen. Wie die Lokalzeitung «Pöschtli» in ihrer aktuellen Ausgabe berichtet, führt Nitz seit Ende Juli neu das Restaurant «Weiss Kreuz» in Cazis. Das mit 14 Zimmern zweitgrösste Hotel von Feldis ist deshalb vorübergehend geschlossen. Schon am 9. August soll der Restaurantteil aber wieder aufgehen, wie Eigentümer Plasch Barandun gegenüber dem «Pöschtli» erklärt. Und die Hotelgäste, die bereits Übernachtungen gebucht hätten, könnten ebenfalls anreisen; alles dafür Nötige werde organisiert. Am 20. August schliesslich werde die Wüeri Immo AG, bei der Barandun im Verwaltungsrat sitze, mit eigenem Personal das «Mira-Tödi» übernehmen und weiterführen.