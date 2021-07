Millionen für Davoser Ferienheim

Das seit 1948 im Besitz des Ferienkolonie-Vereins Oberwinterthur befindliche Davoser Ferienheim «Ob dem See» hat eine neue Eigentümerschaft. Wie die Stadt Winterthur, der ein daran angrenzendes Grundstück gehört, am Donnerstag mitteilte, wurden beide Objekte an die in Freienbach (Schwyz) ansässige Ferienkolonie Sonnenschein AG verkauft. Die neue Besitzergesellschaft sei eigens für diesen Erwerb gegründet worden und wolle die Immobilie mit ihren rund 50 Betten weiterhin als Ferienkolonie betreiben, heisst es in der Mitteilung.