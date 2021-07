Neues Hotel, (fast) gleicher Standort: Das Hotel «Klausenpass» ist wieder offen

Alt und neu nebeneinander: Seit 117 Jahren steht oben am Klausenpass ein Hotel – und für eine Weile sind es jetzt sogar zwei. Seit Juli hat das neue Hotel «Klausenpasshöhe» geöffnet. Rund 5,6 Millionen Franken investierte die Aktiengesellschaft in den Ersatzneubau mit 30 Betten und insgesamt knapp 300 Sitzplätzen innen und auf der Terrasse. Der Grund für den Neubau: Das alte Hotel mit dem charakteristischen Türmchen steht auf rutschigem Boden. Das ganze Gebäude ist in Schieflage. Eine Totalsanierung am alten Standort kam darum nicht infrage. Das alte Hotelgebäude wird jetzt abgerissen.