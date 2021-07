Wenn Lernende an die «Front» geschickt werden

Ruhig ist es an diesem Julimorgen im historischen Dorfzentrum von Samedan. Die Kirchturmuhr zeigt 9 Uhr. Wenig später hält ein Bus vis-à-vis der Chesa Planta. Drei Gäste mit Rucksäcken steigen ein. Das Regenwetter der vergangenen Tage hat die Touristinnen und Touristen wohl vorsichtig werden lassen, was Ausflüge in der Region angeht. In der Touristeninformationsstelle ist es noch ruhiger als draussen. Ein junger Mann und eine junge Frau sitzen an ihren Bürotischen und arbeiten konzentriert am Computer.