Deutsche und Franzosen kommen wieder nach Graubünden

Alles neu macht der Mai, sagt der Volksmund. Und so spürte auch die Bündner Hotelbranche im Mai 2021 den Frühling. Denn tatsächlich kann das kantonale Amt für Wirtschaft und Tourismus gute Zahlen für den vermeintlichen Zwischensaison-Monat präsentieren: 144’856 Mal haben Personen in Bündner Hotel- oder Kurbetrieben übernachtet. Das sind mehr als doppelt so viele wie im Mai vergangen Jahres (68’155), aber auch deutlich mehr als im selben Monat 2019 (123’351) und im Mai 2018 (126’838). Über den 5-Jahresdurchschnitt gerechnet, ergibt dies insgesamt ein Plus von 29,7 Prozent.