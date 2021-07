Jambolina trifft zum ersten Mal auf Amelia

Seit Dezember lebt Bärin Jambolina im Arosa Bärenland. Seither durfte sie schon einiges erleben, das für sie bis dahin noch Neuland gewesen war. So stand sie im April erstmals in ihrem Leben anderen Bären gegenüber – geschützt durch ein Gitter. Später traf Jambolina in der Aussenanlage mit Meimo zusammen. Die Begegnungen hätten gezeigt, dass sich Jambolina bärentypisch mit ihren Artgenossen auseinandersetzen könne, schreibt das Arosa Bärenland in einer Mitteilung.

Deshalb war es nun so weit und die Verantwortlichen wagten mit Jambolina den nächsten Schritt: Genau um 11 Uhr wurden die beiden Braunbären Jambolina und Amelia am Montag zum ersten Mal gleichzeitig in die Aussenanlage des Arosa Bärenlandes gelassen. Und auch dieses Aufeinandertreffen ist laut den Verantwortlichen gut verlaufen.