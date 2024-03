Tipps, um deine Terrasse aus dem Winterschlaf zu holen

Kaum sind die ersten Sonnenstrahlen da, sehnt man sich danach, diese auf der eigenen Outdoor-Oase in Ruhe zu geniessen. Doch beim Anblick der Terrasse wird klar: Sie gleich noch nicht dem Ort der Ruhe und Entspannung, den man vom letzten Sommer in Erinnerung hat. Zeit also, Besen, Schaufel, heisses Wasser und Reinigungsmittel aus nach draussen zu holen und sich an den Frühlingsputz zu machen. Am besten gehst du dabei wie folgt vor:

1. Die Erstreinigung

Beginne deinen Frühlingsputz, indem du die Terrasse gründlich aufräumst und von allen Blättern, Schmutz und Ablagerungen vom Winter befreist. Auch hier gilt dieselbe Devise wie beim üblichen Putzen: Es wird immer «von oben nach unten» gearbeitet, das heisst, dass du z.B. bei der Markise startest und bei deinen Böden endest.

Tipp: Wenn du deine Terrasse auch schon im Herbst reinigst und auf den Winter vorbereitest, fällt im Frühling viel weniger Arbeit an.

2. Ran an die Möbel!

Überprüfe als nächsten deine Gartenmöbel auf mögliche Schäden oder Verschleiss und repariere diese gegebenenfalls. Im Anschluss geht’s an die eigentliche Reinigung, welche aber vom Material deiner Möbel abhängig ist. Bei Holzmöbeln zum Beispiel empfiehlt es sich speziellen Holzreiniger zu nutzen um anschliessen mit einem Pflegeöl zu bearbeiten. Solltest du es mit hartnäckigen Wasser- oder Fettflecken zu tun haben, kannst du die Oberfläche mit einem sanften Sandpapier abschleifen und dann weiterbearbeiten.

Gartenmöbel aus Kunststoff sind mit einer Reinigung durch Wasser und handelsüblichem Allzweckreiniger zufrieden. Bei Möbeln aus Eisen gilt grundsätzlich dasselbe, jedoch solltest du Kratzer mit etwas Lack überdecken, denn ansonsten droht die Gefahr, dass dein Möbelstück zu rosten beginnt.