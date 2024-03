7 Tipps für nachhaltiges Kochen

Ein Hoch auf die Tupperdose!

Lagere Lebensmittel in wiederverwendbaren Behältern anstelle von Einwegverpackungen. Nutze beispielsweise beim Einkaufen von Gemüse anstelle der Plastiksäcke zum Beispiel ein Jutebeutel oder ein Früchte- und Gemüsenetz. Deine Reste kannst du ganz unkompliziert in eine Tupperdose umfüllen und entweder am nächsten Tag essen oder sogar zur Arbeit mitnehmen.