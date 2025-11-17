Zukunft gestalten – Talente fördern

Nachwuchs aktiv fördern

Mit unserem Lehrlingskonzept setzen wir auf praxisnahe, individuelle Förderung. Die Lernenden erwerben fundiertes Fachwissen und sammeln in verschiedenen Abteilungen wertvolle Praxiserfahrung – begleitet durch persönliche Mentoren. Um frühzeitig mit Jugendlichen in Kontakt zu treten, besuchen wir regelmässig Schulen in der Region oder empfangen Schulklassen bei uns. Durch Workshops und interaktive Präsentationen machen wir unsere Berufe erlebbar und zeigen spannende Karrierechancen auf. Besondere Highlights waren in diesem Jahr der Ferien( s)pass und der Zukunftstag. Die Kinder erhielten bei einem Postenlauf einen Einblick in unsere abwechslungsreichen und spannenden Aufgaben.

Weiterbildung für Profis

Wir investieren auch in unsere erfahrenen Mitarbeitenden. Interne und externe Schulungen, Entwicklungsgespräche sowie gezielte Förderprogramme unterstützen lebenslanges Lernen und schaffen attraktive Perspektiven für die persönliche und fachliche Weiterentwicklung auf allen Stufen. Mit unserer Karriereleiter entwickeln wir unsere Führungskräfte von morgen.

Gemeinsam Zukunft bauen

Wir sind überzeugt: Wer heute in Menschen investiert – unabhängig von Alter oder Berufserfahrung –, stärkt nicht nur das eigene Unternehmen, sondern auch die Branche und die Gesellschaft. So sichern wir die Infrastruktur von morgen und schaffen Perspektiven für individuelle Karrieren und nachhaltigen Erfolg.