Neuer Auftritt, starkes Miteinander

Der Name Valens, abgeleitet vom lateinischen valere («stark, gesund sein»), bringt auf den Punkt, was die Mitarbeitenden der Klinikgruppe bewegt: Menschen auf ihrem Weg zurück ins Leben zu begleiten – und dabei selbst Teil einer starken Gemeinschaft zu sein.

«Mit dem neuen Auftritt zeigen wir, wer wir heute sind: eine moderne, dynamische Spitalgruppe mit tollen, engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Rehabilitation als gemeinsamen Auftrag verstehen», sagt Dr. med. Till Hornung, CEO der Klinikgruppe Valens.

Das neue Corporate Design macht die Identität sichtbar, die im Alltag längst spürbar ist: dynamisch, herzlich, fundiert. Drei Werte, die sowohl die Patientenversorgung als auch die Zusammenarbeit prägen – und die Basis einer Arbeitgeberkultur bilden, in der Vertrauen, Eigenverantwortung und Sinn im Mittelpunkt stehen.

Eine Kultur des Miteinanders

In der Klinikgruppe Valens wird das Miteinander grossgeschrieben. Es zeigt sich in der interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen Medizin, Pflege und Therapie ebenso wie im Umgang unter Kolleginnen und Kollegen.

«Menschen wollen motiviert und inspiriert werden. Das heisst: Wir leben die Kultur des Miteinanders auf Führungsebene vor, binden Mitarbeitende in Entscheidungen ein und fördern sie gezielt – fachlich wie persönlich», erklärt Manuela Schudel, Leiterin Human Resources.

Mit rund 2300 Mitarbeitenden an zehn stationären und drei rein ambulanten Standorten – von Zürich bis Davos – ist die Klinikgruppe Valens heute der grösste Reha-Anbieter der Schweiz. Viele Mitarbeitende bleiben über Jahre, manche Jahrzehnte. Geringe Fluktuation, tiefe Krankheitstage und zahlreiche Jubiläen zeigen: Wertschätzung und Zusammenhalt sind hier keine Schlagworte, sondern gelebte Realität.

Vertrauen und Orientierung in bewegten Zeiten

Rehabilitation ist für Patientinnen und Patienten oft eine Zeit der Unsicherheit. Umso wichtiger ist ein Team, das Stabilität vermittelt – und selbst Sicherheit erfährt. «Als Arbeitgeber liegt es in unserer Verantwortung, Vertrauen, Offenheit und Orientierung zu bieten», betont CEO Dr. med. Till Hornung. Dazu gehört transparente Kommunikation ebenso wie das gemeinsame Tragen von Verantwortung. Mitarbeitende werden ermutigt, eigene Ideen einzubringen und Veränderungen aktiv mitzugestalten. So bleibt die Organisation beweglich – und jede und jeder Einzelne weiss, worauf sie oder er sich verlassen kann.