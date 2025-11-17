Neuer Auftritt, starkes Miteinander
Neuer Name, neues Design, vertraute Werte: Seit dem 17. Oktober 25 vereint die Klinikgruppe Valens die grösste Schweizer Reha-Gruppe. Mit frischem Auftritt und gelebten Werten wie Kompetenz und Herz.
Der Name Valens, abgeleitet vom lateinischen valere («stark, gesund sein»), bringt auf den Punkt, was die Mitarbeitenden der Klinikgruppe bewegt: Menschen auf ihrem Weg zurück ins Leben zu begleiten – und dabei selbst Teil einer starken Gemeinschaft zu sein.
«Mit dem neuen Auftritt zeigen wir, wer wir heute sind: eine moderne, dynamische Spitalgruppe mit tollen, engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Rehabilitation als gemeinsamen Auftrag verstehen», sagt Dr. med. Till Hornung, CEO der Klinikgruppe Valens.
Das neue Corporate Design macht die Identität sichtbar, die im Alltag längst spürbar ist: dynamisch, herzlich, fundiert. Drei Werte, die sowohl die Patientenversorgung als auch die Zusammenarbeit prägen – und die Basis einer Arbeitgeberkultur bilden, in der Vertrauen, Eigenverantwortung und Sinn im Mittelpunkt stehen.
Eine Kultur des Miteinanders
In der Klinikgruppe Valens wird das Miteinander grossgeschrieben. Es zeigt sich in der interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen Medizin, Pflege und Therapie ebenso wie im Umgang unter Kolleginnen und Kollegen.
«Menschen wollen motiviert und inspiriert werden. Das heisst: Wir leben die Kultur des Miteinanders auf Führungsebene vor, binden Mitarbeitende in Entscheidungen ein und fördern sie gezielt – fachlich wie persönlich», erklärt Manuela Schudel, Leiterin Human Resources.
Mit rund 2300 Mitarbeitenden an zehn stationären und drei rein ambulanten Standorten – von Zürich bis Davos – ist die Klinikgruppe Valens heute der grösste Reha-Anbieter der Schweiz. Viele Mitarbeitende bleiben über Jahre, manche Jahrzehnte. Geringe Fluktuation, tiefe Krankheitstage und zahlreiche Jubiläen zeigen: Wertschätzung und Zusammenhalt sind hier keine Schlagworte, sondern gelebte Realität.
Vertrauen und Orientierung in bewegten Zeiten
Rehabilitation ist für Patientinnen und Patienten oft eine Zeit der Unsicherheit. Umso wichtiger ist ein Team, das Stabilität vermittelt – und selbst Sicherheit erfährt. «Als Arbeitgeber liegt es in unserer Verantwortung, Vertrauen, Offenheit und Orientierung zu bieten», betont CEO Dr. med. Till Hornung. Dazu gehört transparente Kommunikation ebenso wie das gemeinsame Tragen von Verantwortung. Mitarbeitende werden ermutigt, eigene Ideen einzubringen und Veränderungen aktiv mitzugestalten. So bleibt die Organisation beweglich – und jede und jeder Einzelne weiss, worauf sie oder er sich verlassen kann.
Eigenverantwortung und Unterstützung
«Für eine Kultur des Miteinanders sind nicht nur Führungskräfte verantwortlich, sondern alle Mitarbeitenden », so HR-Leiterin Manuela Schudel. Diese Haltung stärkt Selbstbestimmung und gegenseitiges Vertrauen. Die Klinikgruppe Valens unterstützt das durch vielfältige Angebote: flexible Arbeitszeiten, zusätzliche Ferientage, ergonomische Arbeitsplätze, Sport- und Entspannungsangebote sowie Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben.
Auch für Mitarbeitende mit familiären Herausforderungen werden Lösungen gesucht – etwa wenn Angehörige gepflegt werden müssen. «Manchmal genügt schon eine temporäre Pensumsreduktion. Wichtig ist, dass niemand allein gelassen wird», sagt Schudel.
Gesundheit, Sinn und Perspektive
Gesundheit und Sinnstiftung sind zentrale Pfeiler der Arbeitgebermarke. In Zusammenarbeit mit Helsana bietet die Klinikgruppe kostenlose Gesundheitsberatung und präventives Case Management an. Darüber hinaus fördern Weiterbildungen, Entwicklungsgespräche und interne Austauschformate die persönliche und berufliche Entfaltung. «Unsere Mitarbeitenden sind unser grösstes Kapital. Ohne sie wären unsere Kliniken nur Gebäude – ohne Seele, ohne Leben. Wir möchten, dass sie sich wohlfühlen, Wertschätzung erfahren und ihre Arbeit als sinnstiftend erleben», sagt Till Hornung.
Ein starkes Team für eine starke Marke
Ob Ärzte und Ärztinnen, Pflegefachpersonen, Therapeuten und Therapeutinnen oder Mitarbeitende in Hotellerie, Technik oder Verwaltung – sie alle prägen den Charakter der Klinikgruppe Valens. Gemeinsam tragen sie den neuen Namen mit Stolz und machen sichtbar, was diese Organisation besonders macht: Engagement, Kompetenz und Herz.
Der neue Markenauftritt ist auch daher mehr als ein frisches Design. Er ist das sichtbare Zeichen einer Haltung, die täglich gelebt wird – von Menschen, die Rehabilitation mit Leidenschaft gestalten.