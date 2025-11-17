LLB: Wo Können auf Erfolg trifft

Im Interview erklärt Cornelia Lupianez, was sie zur LLB gebracht hat und auf was es ihrer Meinung nach heute im Banking ankommt.

Warum hast du dich für die LLB entschieden?

«Eine Freundin hat mich auf die LLB aufmerksam gemacht. Sie hat mir von der offenen und wertschätzenden Kultur erzählt. Das hat mein Interesse geweckt. Ich war auf der Suche nach einem Unternehmen, bei dem Zusammenarbeit auf Augenhöhe gelebt wird. Bei der LLB habe ich genau das gefunden: ein engagiertes Team, flache Hierarchien, Vertrauen und viel Gestaltungsspielraum. Ich kann hier unternehmerisch arbeiten, das ist mir wichtig.»

Was motiviert dich am meisten an deinem Beruf?

«Dass ich Menschen ein Stück auf ihrem Weg begleiten kann, manchmal auch ganze Familien. Wenn aus einem ersten Gespräch eine langfristige Beziehung entsteht, dann habe ich alles richtig gemacht.»

Wie bringst du Familie und Job unter einen Hut?

«Ich arbeite aktuell 90 Prozent. Mein Mann und ich teilen uns die Verantwortung für unsere zwei Töchter. Klar braucht das viel Organisation, aber wir machen das gemeinsam. Es funktioniert, weil mir die LLB entgegenkommt: mit grossem Vertrauen und viel Flexibilität.»

Was braucht es heute, um im Banking erfolgreich zu sein?

«Du musst dich immer wieder in die Kundinnen und Kunden hineindenken. Ihre Ziele ändern sich und das Umfeld auch. Aber wenn du ehrlich bist, verlässlich und bereit, zuzuhören, dann machst du den Unterschied.»

Was ist dir im Job besonders wichtig?

«Ein gutes Team mit einer Führungskraft, die mir Rückendeckung gibt. Und vor allem: Offenheit. Und eine gewisse Bescheidenheit schadet im Banking auch nicht.»