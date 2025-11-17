LLB: Wo Können auf Erfolg trifft
Warum sich Cornelia Lupianez bewusst für die LLB Schweiz entschieden hat und wie die Liechtensteinische Landesbank erfahrenen Kundenberaterinnen und Kundenberatern hilft, zukunftsfit zu bleiben.
Warum sich Cornelia Lupianez bewusst für die LLB Schweiz entschieden hat und wie die Liechtensteinische Landesbank erfahrenen Kundenberaterinnen und Kundenberatern hilft, zukunftsfit zu bleiben.
Cornelia Lupianez war schon immer offen für Neues im Banking. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung spürt sie den Wandel täglich: Kundenbedürfnisse verändern sich schneller, digitale Werkzeuge prägen den Alltag und Beratung stellt zunehmend hohe Ansprüche. Genau deshalb ist Cornelia kürzlich mit dem Schulungsprogramm der LLB Vertriebs-Akademie gestartet.
Für Cornelia bedeutet die Vertriebs-Akademie der LLB mehr als Weiterbildung. Sie sieht diese als wichtigen Baustein, um kompetent und empathisch zu beraten. Themen wie das frühzeitige Erkennen von Kundenbedürfnissen, ein klarer Auftritt und moderne, effiziente Beratungslösungen geben Sicherheit. Dies hilft ihr, die sich schnell ändernden Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden noch besser zu verstehen.
Es geht zuerst um Menschen
Cornelias Arbeitstag beginnt früh, oft schon vor 6 Uhr. «Dann ist es ruhig. Ich kann mich ganz auf die Gespräche vorbereiten. Diese Zeit gehört meinen Kundinnen und Kunden.» Im Zentrum steht für sie immer die persönliche Beziehung. Cornelias Stärken sind zuhören, mitdenken und individuell begleiten. «Es geht nicht um Produkte, es geht um Wünsche. Um Ziele. Um Lebenswege.»
Im Interview erklärt Cornelia Lupianez, was sie zur LLB gebracht hat und auf was es ihrer Meinung nach heute im Banking ankommt.
Warum hast du dich für die LLB entschieden?
«Eine Freundin hat mich auf die LLB aufmerksam gemacht. Sie hat mir von der offenen und wertschätzenden Kultur erzählt. Das hat mein Interesse geweckt. Ich war auf der Suche nach einem Unternehmen, bei dem Zusammenarbeit auf Augenhöhe gelebt wird. Bei der LLB habe ich genau das gefunden: ein engagiertes Team, flache Hierarchien, Vertrauen und viel Gestaltungsspielraum. Ich kann hier unternehmerisch arbeiten, das ist mir wichtig.»
Was motiviert dich am meisten an deinem Beruf?
«Dass ich Menschen ein Stück auf ihrem Weg begleiten kann, manchmal auch ganze Familien. Wenn aus einem ersten Gespräch eine langfristige Beziehung entsteht, dann habe ich alles richtig gemacht.»
Wie bringst du Familie und Job unter einen Hut?
«Ich arbeite aktuell 90 Prozent. Mein Mann und ich teilen uns die Verantwortung für unsere zwei Töchter. Klar braucht das viel Organisation, aber wir machen das gemeinsam. Es funktioniert, weil mir die LLB entgegenkommt: mit grossem Vertrauen und viel Flexibilität.»
Was braucht es heute, um im Banking erfolgreich zu sein?
«Du musst dich immer wieder in die Kundinnen und Kunden hineindenken. Ihre Ziele ändern sich und das Umfeld auch. Aber wenn du ehrlich bist, verlässlich und bereit, zuzuhören, dann machst du den Unterschied.»
Was ist dir im Job besonders wichtig?
«Ein gutes Team mit einer Führungskraft, die mir Rückendeckung gibt. Und vor allem: Offenheit. Und eine gewisse Bescheidenheit schadet im Banking auch nicht.»
LLB: Ein Ort für Menschen, die mehr wollen
Cornelia steht für eine Generation von Beraterinnen und Beratern, die Banking mit Haltung verbinden. Für sie zählt nicht nur der Abschluss, sondern die Beziehung zu Kundinnen und Kunden. Nicht das Produkt, sondern der Mensch macht den entscheidenden Unterschied.
Ansichten und Einsichten: Cornelia Lupianez, Kundenberaterin LLB Schweiz
- «LLB ist grossartig, weil ich hier Unternehmerin sein darf, mitgestalte, alle offen für neue Ideen sind und ich eine breite Produktpalette anbieten kann.»
- «Mir ist wichtig: ein tolles Team, eine gute Führungskraft, die mir Rückendeckung gibt, motiviert und unterstützt. Aber auch Offenheit und Ehrlichkeit und eine gewisse Bescheidenheit, die unserem Banking guttut, zählt für mich.»