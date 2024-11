Kliniken Valens: Wo Mitarbeitende eine Kultur des Miteinanders leben und erleben

Geringe Fluktuation, wenige Krankheitstage oder die Tatsache, dass jedes Jahr zahlreiche Mitarbeitende zweistellige Firmenjubiläen feiern und junge Talente bereits Führungspositionen innehaben, verdeutlichen: Auszeichnungen wie «Bester Arbeitgeber» und «Friendly Work Space» sind bei den Kliniken Valens weit mehr als nur Labels, die man sich nach einem jährlichen Assessment auf die Fahnen heftet.

Eigenverantwortung

Dass man mit all dem ein Versprechen abgibt, ist klar. Ebenso, dass dies bei – potenziellen – Mitarbeitenden eine durchaus hohe Erwartungshaltung schürt. So betrachtet, kann man als Arbeitgeber eigentlich nur verlieren: «Es sei denn, wir übertreffen die Erwartungen unserer Mitarbeitenden», so HR-Leiterin Manuela Schudel, «Das gelingt uns nicht immer, aber es ist unser erklärtes Ziel, uns kontinuierlich zu verbessern. Wir sind uns der grossen Verantwortung bewusst. Allerdings sind nicht nur wir als Arbeitgeber bzw. die Führungskräfte für eine Kultur des Miteinanders verantwortlich, sondern jede und jeder einzelne Mitarbeitende.»

Entsprechend wird in den Kliniken Valens auch stark auf Eigenverantwortung gesetzt. Am Ende des Tages kann man schliesslich nicht den CEO, die Vorgesetzten oder das Team dafür verantwortlich machen, ob es einem gut geht. «Es ist ein Geben und Nehmen und somit liegt es an mir selbst, ob es mir in meinem Umfeld gutgeht», so Manuela Schudel. Vonseiten der Kliniken Valens werden die Mitarbeitenden in vielfacher Hinsicht dabei unterstützt: Flexible Arbeitszeitmodelle, zusätzliche Ferientage, ergonomische Arbeitsplätze, verschiedene Sport- und Entspannungsangebote sowie Unterstützung bei der Work-Life-Balance sind nur ein paar Punkte des Betrieblichen Gesundheitsmanagements.